В "ЛНР" бюджетникам запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию - СМИ
Так называемая администрация вузов настоятельно рекомендует преподавателям подписать приказ о непосещении подконтрольной Украине территории.
В оккупированном Луганске в вузах появились приказы, в которых заставляют преподавателей подписать согласие на их отказ от поездок на подконтрольную Украине территорию.
"Эти приказы принесли на кафедру несколько дней назад. В них нас пугают тем, что СБУ может взять нас в заложники. Вот такой идиотизм. Я не стала подписывать", - сказала LIGA.net преподаватель бывшего университета имени Даля (бывший Восточноукраинский университет имени Владимира Даля, - УНИАН.) Екатерина.
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Еще один собеседник подтвердил информацию, что в сельхозуниверситете города также преподавателям "настоятельно рекомендуют" подписать приказ.
"Мои знакомые стараются не делать этого, поскольку не готовы отказаться от поездок в Станицу и Северодонецк к своим родным. Ясно одно - запугивание, рассчитано на это", - сказал луганчанин Сергей.
По информации LIGA.net, подобные приказы получили все так называемые бюджетные организации.