Оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения вдоль Бахмутской трассы - ИС
Российско-гибридные войска выдвигают вперед тактический резерв.
По данным группы "Информационное сопротивление", оккупанты усиливают свои передовые подразделения вдоль Бахмутской трассы, выдвигая вперед тактический резерв. Об этом сообщается на сайте группы.
"Через поселок Фрунзе к передовой фиксировалось перемещение двух пехотных групп оккупантов (численностью до взвода каждая) различными транспортными средствами («Уралами», микроавтобусами, зафиксирован и ГАЗ-66 - всего 8 единиц)", - говорится в сообщении.
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