Оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения вдоль Бахмутской трассы - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", оккупанты усиливают свои передовые подразделения вдоль Бахмутской трассы, выдвигая вперед тактический резерв. Об этом сообщается на сайте группы.

"Через поселок Фрунзе к передовой фиксировалось перемещение двух пехотных групп оккупантов (численностью до взвода каждая) различными транспортными средствами («Уралами», микроавтобусами, зафиксирован и ГАЗ-66 - всего 8 единиц)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики значительно увеличили количество обстрелов в районе проведения АТО, 77 раз открыв огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Четверо украинских бойцов получили ранения.