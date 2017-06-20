За сегодня в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

Сегодня оперативная обстановка в районе проведения АТО, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что с начала суток российско-террористические бандформирования 8 раз применяли оружие против подразделений Вооруженных Сил Украины.

При этом не зафиксировано ни одного факта использования боевиками запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского вооружения. Нарушение незаконными вооруженными формирования условий прекращения огня произошло только на Приморском и Луганском направлениях. В результате боевых действий ни один украинский защитник сегодня не пострадал.

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Сообщается, что на Приморском направлении противник 5 раз открывал огонь по опорным пунктам сил АТО. В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки и Талаковки.

"Луганское направление. Все три вражеских обстрела на этой части фронта еще до рассвета состоялись неподалеку от Новоалександровки. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку", - добавили в штабе.