Боевики совершили мощный обстрел ВСУ возле Крымского и подтягивают сюда бронетехнику и танки

Оккупанты подтягивают бронетехнику и танки в район села Крымское Новоайдарского района Луганской области, где произошел мощный обстрел украинских позиций в минувшие сутки, и планируют продолжать агрессивные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В Крымском произошел самый мощный обстрел на всём Луганском направлении за прошедшие сутки. Обстрел продолжался 25 минут, и боевики выпускали по две мины или по два артиллерийских снаряда калибром 122 мм ежеминутно.

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По имеющейся информации, оккупанты будут продолжать агрессивные действия в этом районе и подтягивают подкрепления на передовую, в частности бронетехнику и танки», - сказал Мотузяник.

Он отметил, что украинская сторона оставляет за собой право на адекватные действия в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или попытки наступления врага на позиции сил АТО.

По словам пресс-секретаря, из 73-х зафиксированных за минувшие сутки вражеских обстрелов 34 произошли с использованием тяжелого вооружения, которое подлежит отводу от линии разграничения в соответствии с минскими договоренностями. При этом самой напряженной ситуация остается именно в районе Крымского на Луганском направлении, самой спокойной – неподалёку от Донецкого аэропорта.

Как сообщал УНИАН, 10 июня на Донбассе в результате вражеских минометных обстрелов погибли четверо военнослужащих ВСУ. Еще четверо воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, трое получили боевые травмы.