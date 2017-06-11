Обострение ситуации в зоне АТО: четверо военных погибли, семеро ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате минометных обстрелов боевиков погибли четверо украинских военнослужащих, из них трое – в результате прямого попадания мины. Также, четверо военных получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Под конец прошедших суток ситуация несколько обострилась на отдельных участках линии соприкосновения: именно с наступлением темноты противник начал активнее использовать артиллерию, в частности те ее системы, применение которых строго запрещено Минскими соглашениями. Всего за сутки НВФ 73 раза били по позициям ВС Украины», - говорится в сообщении штаба.

Как отмечают в штабе АТО, на Приморском направлении боевики вчера 29 раз открывали огонь.

«Сперва оккупанты обстреляли наши опорные пункты на подступах к Красногоровки из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. Вблизи Чермалика бандиты применили переносные версии реактивных систем залпового огня. Также наши укрепления в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутовго, Талаковки, Водяного, Широкиного и Чермалика неоднократно попадали под огонь противника из гранатометов и стрелкового оружия, время от времени - под обстрелы из 82-мм минометов», - говорится в сообщении.

В штабе АТО добавляют, что вечером горячее всего было вблизи Павлополя. Там боевики, используя минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и другое пехотное вооружение, осуществили целый ряд плотных обстрелов укреплений сил АТО.

На Донецком направлении боевики в течение дня продолжали обстреливать из 120-мм и 82-мм минометов украинских военных, которые держат оборону в пригороде Авдеевки. Вечером плотность и интенсивность огня там существенно выросли.

«До полуночи взрывы мин и гранат, которые прилетали со стороны противника, почти не утихали. С такого же вооружение вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Каменки, Троицкого и Луганского. Менее мощные вооруженные провокации также были замечены вблизи Зайцевого, Опросного, Невельского и Новгородского, где бандформирования неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия, на отдельных участках - из 82-мм миномета. Всего на этом направлении наемники совершили 21 обстрел наших позиций», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении за светлой поры суток было спокойнее. Подконтрольные России вооруженные банды лишь несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем боевики били из 82-мм минометов неподалеку Крымского. Впрочем, с наступлением сумерек противник резко активизировался, добавляют в штабе.

«В частности, в районе Крымского и Новотошковского НЗФ снова начали интенсивно обстреливать наши оборонительные укрепления со 120-мм и 82-мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также имеющегося у них пехотного вооружения», - отмечают в штабе АТО. Кроме того, минометные обстрелы невысокой интенсивности были зафиксированы в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Новозвановки боевики вели огонь из вооружения БМП.