За сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО – штаб
В течение суток в результате обстрелов боевиков ранения получил один военнослужащий.
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО, один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Так, на Приморском направлении вчера, 9 июня, было зафиксировано 42 обстрела со стороны боевиков. Минометы, в частности калибра 120 мм, оккупанты неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Около 21.00 они совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Марьинке.
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В штабе отметили, что остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены с применением легкого вооружения, в основном стрелкового оружия и гранатометов. «Захватчики уже традиционно накрывали из такого оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Славного, Новотроицкого, Красногоровки и Марьинки. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку», - говорится в сообщении.
На Донецком направлении зафиксировано 17 фактов применения боевиками оружия. Больше обстрелов террористы осуществили в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократного вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. «Пехотное вооружение захватчики днем также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного. Уже около 23.00 по нашим укреплениям под Верхнеторецком бандиты выпустили, по меньшей мере, десять 82-мм мин. Позиции сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм », - информирует штаб.
На Луганском направлении под минометный огонь, основном калибра 82 мм, попадали опорные пункты сил АТО вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. На тех участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, наемники били по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов.