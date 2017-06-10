За сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Приморском направлении вчера, 9 июня, было зафиксировано 42 обстрела со стороны боевиков. Минометы, в частности калибра 120 мм, оккупанты неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Около 21.00 они совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Марьинке.

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В штабе отметили, что остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены с применением легкого вооружения, в основном стрелкового оружия и гранатометов. «Захватчики уже традиционно накрывали из такого оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Славного, Новотроицкого, Красногоровки и Марьинки. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 17 фактов применения боевиками оружия. Больше обстрелов террористы осуществили в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократного вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. «Пехотное вооружение захватчики днем также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного. Уже около 23.00 по нашим укреплениям под Верхнеторецком бандиты выпустили, по меньшей мере, десять 82-мм мин. Позиции сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм », - информирует штаб.

На Луганском направлении под минометный огонь, основном калибра 82 мм, попадали опорные пункты сил АТО вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. На тех участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, наемники били по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов.