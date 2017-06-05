Боевики несколько часов обстреливали Красногоровку: повреждены жилые дома

Сегодня ночью Красногоровка Донецкой области в очередной раз подверглась обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Обстрел города начался в полночь и длился несколько часов. Сегодня утром в 10.15 местные жители обратились в полицию и сообщили о повреждении двух домов по ул. Ломоносова.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и документирует последствия. Осколками повреждены 2 дома, где отдыхали люди. Пострадавших нет.

Читайте такжеПод Мариуполем ситуация остается самой напряженной – штаб АТО

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ситуация в городе спокойная. Правоохранители находятся в постоянной готовности и патрулируют улицы.

Напомним, ранее в результате обстрела Красногоровки были повреждены 14 зданий.