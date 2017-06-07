С начала суток в зоне АТО один военный погиб, еще семеро ранены

16:21, 07 июня 2017
Война
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Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск, украинские военные понесли потери.

 

  / фото УНІАНСемеро бойцов были ранены/ фото УНИАН

С начала суток в результате боевых действий в зоне АТО один украинский военный погиб, еще семеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ штабе АТО прокомментировали панику боевиков вокруг украинского "наступления" на Донбассе«Начиная с 6 часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, совершают обстрелы сил АТО, включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм ... В результате боевых действий семеро украинских защитников ранены, один погиб», - говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что существенно возросло количество обстрелов сил АТО на Луганском направлении.

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Теги: #потери АТО