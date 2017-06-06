В Днепр в тяжелом состоянии доставили четверых бойцов АТО (видео)

Все они - в реанимации областной больницы Мечникова. У троих минно-взрывные ранения живота и конечностей. Еще у одного - тяжелая травма головы.

Читайте такжеУмер военнослужащий, который получил ранения под Авдеевкой

Впрочем, медики говорят: есть надежда, что все они вернутся к полноценной жизни.

Как сообщал штаб АТО, российско-оккупационные войска существенно активизировались на Луганском направлении в зоне проведения антитеррористической операции. С начала суток в результате боевых действий четверо украинских воинов получили ранения.