Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ и пограничников вблизи Павлополя

Оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и пограничников вблизи села Павлополь Донецкой области.

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил в Facebook.

«О том, как российско-террористические войска соблюдают договоренности о прекращении огня ... Около 18.20 российско-террористические войска начали артиллерийский обстрел позиций ВСУ и пограничников в районе н.п. Павлополь. Частично повреждено здание отдела пограничной службы. Минимум один снаряд неразорвавшийся», - написал Слободян.

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По его данным, потерь среди личного состава пограничного подразделения нет.

Обстрел закончился после 19.30.

«Подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность», - добавил Слободян.