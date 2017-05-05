Пограничники опровергли фейки оккупационных СМИ об "удачном" начале курортного сезона в Крыму

Сообщения СМИ оккупированного Крыма о росте пассажиропотока и якобы удачном начале туристического сезона не соответствуют действительности. Об этом спикер Госпогранслужбы Олег Слободян написал в своем Facebook.

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"Российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины. Якобы, только через КПВВ "Чонгар" в Крым проследовало более 18, 5 тысяч человек. Но статистика говорит совсем о другом", - написал Слободян.

По его информации, с 29.04 по 03.05 тенденции к увеличению пассажиро-транспортного потока через пункт пропуска на админгранице с оккупированным полуостровом Чонгар" не было.

"К примеру, если в течение 5 рабочих дней (с 24.04 по 28.04) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекло 11.7 тысяч человек и 2.4 тысяч транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29.04 по 03.05) пограничники к аннексированного Крыму установленным порядком оформили 9,7 тысяч человек и 1.5 тысячи транспортных средств. В сравнении с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный - на 62%", - говорится в сообщении.

Слободян также отметил, что перед второй частью майских праздников тенденция такая же. Если за прошедшие сутки (4.05) админграницу оккупированного полуострова через все КПВВ пересекло более 3 200 человек и 520 транспортных средств то за сутки 4.05.2016 года в Крым проследовало почти 3 700 человек и 660 транспортных средств.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.