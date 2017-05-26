Сегодня исполняется третья годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт (видео)

Около 3:00 ночи на территорию аэропорта проникли подготовленные на базах ФСБ вооруженные боевики ДНР. Они потребовали вывода украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта.

Около 11:00 был осуществлен первый выстрел украинским снайпером по террористам.

Украинские власти выдвинули боевикам ультиматум, который остался без ответа. На аэродроме высадился десант украинских военных, которые заняли периметр и диспетчерские башни.

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В 13:00, как истек срок, указанный в ультиматуме, украинские силовики начали активную фазу АТО.

Во время операции освобождения нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный.

Потери боевиков самопровозглашенной ДНР составили примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходцы из России.

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В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали «киборгами».