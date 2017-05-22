Боевики в течение дня применяли тяжелое вооружение, один военный ранен - штаб

Российско-террористические бандформирования продолжают обстреливать позиции сил АТО, дважды в течение сегодняшнего дня боевики применяли тяжелое артиллерийское вооружение, одного украинского военного ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

"Приморское направление. Более половины фактов применения противником оружия против украинских защитников зафиксировано именно на этом участке линии соприкосновения. В частности, в первой половине дня боевики осуществили мощный артиллерийский обстрел наших укреплений неподалеку от Гнутово из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. По нашим позициям в районе Новотроицкого и Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм. Кроме того, возле Новотроицкого, а также возле Марьинки незаконные вооруженные формирования обстреливали наших воинов из вооружения БМП. Под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались опорные пункты сил АТО, которые расположены вблизи Широкино, Водяного, Павлополя и Богдановки", - говорится в сообщении.

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Тяжелое артиллерийское вооружение калибра 122 мм на Донецком направлении противник еще в начале суток применял против бойцов ВСУ, которые держат оборону вблизи Луганского на Светлодарской дуге. Опорные пункты АТО в южном пригороде Авдеевки и возле Верхнеторецкого боевики несколько раз обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов разных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Западнее под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Песков.

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На Луганском направлении, отмечает штаб, боевики российско-террористических войск 4 раза нарушали режим прекращения огня. Из противотанковых ракетных комплексов бандиты вели огонь по позициям ВСУ вблизи Новозвановки и Троицкого. Возле Новотошковского применяли автоматические станковые гранатометы. А в районе Валуйского украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

Как сообщал УНИАН, боевики из минометов обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.