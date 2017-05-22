Боевики из минометов обстреляли Донецкую фильтровальную станцию - штаб АТО

В воскресенье вечером, 21 мая, боевики совершили обстрел Донецкой фильтровальной станции из 120-мм миномета, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"21 мая, в 19.01 часов со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая в направлении Авдеевки российско-террористическими группировками был нанесен огневой налет на Донецкую фильтровальную станцию", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенные действия вблизи предприятий в зоне АТО угрожают экологии всего региона - Жебривский

По предварительным данным, вражеские минометчики использовали четыре 120 мм мины, отметили в штабе.

"Под обстрел в очередной раз попал объект, который имеет важное значение для десятков тысяч людей, которые проживают как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях", - добавили в штабе АТО.

Ранее стало известно, что в Донецкой области обесточена линия электропередач, питающая Красноармейскую фильтровальную станцию.

Читайте такжеБоевики обстреляли сотрудников миссии Красного креста - СЦКК

"ООбесточена линия электропередач, прекращена работа Красноармейской фильтровальной станции. Возможная причина - боевые действия в р-не н.п. Пески или Опытное", - сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) в Twitter.

Позже в министерстве добавили, что электроснабжение станции осуществляется по резервной схеме. Водоснабжение и работа станции восстановлены. Красноармейская фильтровальная станция обеспечивает водой 9 городов, а также 26 сел и поселков.