Ситуация в зоне АТО остается сложной: 55 обстрелов за сутки, четверо раненых

В течение минувших суток зафиксировано 55 вооруженных провокаций со стороны боевиков, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В штабе отметили, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны российско-террористических войск. «Все чаще враг применяет артиллерийское вооружение, использование которого строго запрещено Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Так, на Приморском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов. В частности, вечером, используя запрещенные минометы калибра 120 мм боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Широкино и Гнутово. Также опорные пункты возле Широкино и Бердянского оказались под вражеским огнем из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки оккупанты вели огонь, в частности, из 82-мм минометов. Одна из вражеских мин калибра 82 мм попала в жилой квартал Красногоровки.

На Донецком направлении, по данным штаба, боевики 16 раз использовали оружие против украинских защитников. Наиболее сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта из 120-мм и 82-мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. К северо-востоку от Верхнеторецкого террористы били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупантов были обстреляны украинские воины, которые держат оборону неподалеку Луганского.

На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия, в том числе и с использованием тяжелого артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня. Так, поздно вечером оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО возле Троицкого из РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм боевики били по позициям сил АТО в районе Новоалександровки, а из 120-мм и 82-мм минометов - вблизи Новозвановки и Попасной. Вражеские обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов также были осуществлены возле Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.