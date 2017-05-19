Ситуация в зоне АТО остается напряженной, ранены трое военных - штаб

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Всего, на протяжении минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Приморское направление. Зафиксировано около 25 вражеских обстрелов. В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики неоднократно били из минометов калибра 120-мм. Защитники Широкино также были обстреляны из вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. Из более легкого вооружения противник осуществлял обстрелы наших опорных пунктов близ Богдановки, Чермалыка и Павлополя", - сказано в сообщении.

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На донецком направлении наиболее сложная ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Вечером противник обстреливал украинских воинов на этом участке фронта из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов и пулеметов. Также из 82-мм минометов боевики били по позициям вблизи Каменки. Неподалеку от Невельского они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А в районе Зайцево бандформирования несколько раз били по позициям из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

"Луганское направление. На этом участке фронта на протяжении минувших суток зафиксировано 5 фактов применения боевиками оружия. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов возле Троицкого из 82-мм минометов и гранатометов. А в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки били из гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.

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Кроме того, за прошедшие сутки боевики вновь обстреляли жилые районы украинских городов. "Обстреляв из минометов вчера утром Красногоровку, враг на этом не остановился. Уже вечером пророссийские бандформирования осуществили обстрелы жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм", - сказано в сообщении.

Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. На протяжении минувших суток 3 военнослужащих ВС Украины получили ранения.