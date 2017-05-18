Сегодня боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен – штаб

За сутки контролируемые Россией боевики 11 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции, один военнослужащий ранен.

Как говорится в сообщении штаба пресс-центра АТО в социальной сети Facebook, в течение сегодняшнего дня обстрелы позиций сил АТО со стороны российско-террористических войск продолжились, но их интенсивность относительно уменьшилась.

В частности, отмечается, что с начала суток, по состоянию на это время, боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

По данным штаба, на Приморском направлении зафиксировано больше всего фактов применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских защитников. Утром боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВСУ в районе Широкино, Гнутово, Водяного. Вблизи Марьинки противник осуществил обстрел из 82-мм минометов. Неподалеку от Новотроицкого украинских воинов обстреливал вражеский снайпер. А по воинам сил АТО, которые обороняют Красногоровку, боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки.

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Также отмечается, что на Донецком направлении, обстреляв утром из БМП и крупнокалиберных пулеметов один из украинских опорных пунктов возле Луганского, на Светлодарской дуге, бандформирования несколько снизили свою огневую активность. Днем они только один раз применяли оружие против подразделений сил АТО. Это произошло в районе поселка Зайцево. Противник использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На участке линии разграничения на Луганском направлении боевики российско-террористических войск в течение дня только один раз нарушили "тишину". Один из украинских опорных пунктов в районе Крымского противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

«С начала суток один украинский воин был ранен», - сообщили в штабе.

Также отмечается, что подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне ответственности и готовы дать противнику достойный отпор.