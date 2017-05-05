С начала 2016 года ни одно виновное лицо не наказали за установку мин на Донбассе – миссия ОБСЕ

пециальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что с начала 2016 году не привлечено ни одно виновное лицо к ответственности за установку мин на Донбассе, от которых гибнут мирные жители.

Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"С начала 2016 года СММ зафиксировала 154 случая жертв среди гражданского населения, погибших или получивших ранения от мин или невзорвавшихся боеприпасов, среди них три члена миссии. Ни один из виновных не привлечен к ответственности", - говорится в отчете.

Читайте такжеСМИ показали момент взрыва авто ОБСЕ на Донбассе (видео)

Миссия вновь заявляет, что после инцидента со смертельным исходом, произошедшего 23 апреля возле села Пришиб, когда один член патруля миссии погиб, а еще двух доставили в больницу, деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях остается ограниченной. СММ отмечает, что вследствие этого способность миссии вести наблюдение снизилась.

"Еще два инцидента, связанные с безопасностью, произошли 28 апреля в подконтрольных так называемой «ЛНР» районах: неподалеку от патрулей СММ произошел взрыв и стреляли из стрелкового оружия. Никто из сотрудников СММ не пострадал, имущество миссии не было повреждено", - добавили в миссии.

"Наблюдатели продолжают фиксировать ведение боевых действий вдоль линии соприкосновения, ежедневно регистрируя сотни взрывов. СММ постоянно отмечает наличие вооружения, размещенного с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.