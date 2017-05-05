Десять раненых бойцов и более полусотни обстрелов боевиков: в штабе отчитались о сутках в АТО

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 58 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов боевиков десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

«На Луганском направлении, из артиллерии калибра 152-мм, 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник стрелял по позициям вблизи Крымского. Артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм враг применял по защитникам Попасной, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров – по защитниках Новозвановки», - отметили в пресс-центре.

Также из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции неподалеку Лобачевого и Валуйского.

В то же время на Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции вблизи Луганского.

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«Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по опорных пунктах неподалеку Зайцевого и Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг бил по позициям возле Авдеевки и шахты «Бутовка». Вооружение БМП и стрелковое оружие противник применял по защитниках Майорская, а гранатометы разных систем – по защитниках Новгородского. Из гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям неподалеку Каменки», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник стрелял по позициям под Павлополем. 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по позициям неподалеку Гнутово и Красногоровки.

«Из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупных калибров и противотанковых гранатометов противник бил по опорных пунктах морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино», - отметили в штабе.

Чтобы подавить огневую активность противника по позициям защитников Лобачевого, силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, два дня подряд боевики из-под Новоазовска целятся по военным и наблюдательным беспилотникам из зенитно-ракетных комплексов "Оса". Дитя советской оборонки стоит на вооружении России. Военные говорят, что многометровые ракеты этого комплекса уже не раз летали у них над головами.

"Позавчера два выстрела, вчера два, одна упала в населенном пункте, другая разорвалась в поле", - рассказывают они.