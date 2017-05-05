Боевики обстреляли украинских и российских офицеров СЦКК

Представители украинской и российской сторон Совместного центра контроля и координации (СЦКК) попали под обстрел боевиков на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр АТО, инцидент произошел вблизи населенного пункта Безымянное.

В штабе добавили, что обстрелы осуществлялись с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Кроме того, отмечается, что боевики обвиняют Вооруженные Силы Украины в применении танков, не имея при этом никаких фото и видео доказательств.

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При выдвижении фейковых обвинений террористы не учитывают расстояния между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, а особенно тем фактом, что Вооруженные Силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение в том числе и танки.

"Такими действиями, информационными акциями, непродуманными и бездоказательными обвинениями НЗФ ОРДЛО загоняют сами себя в тупик и подтверждают тот факт, что именно они нарушают все взятые на себя Минские обязательства относительно применения и отвод запрещенного вооружения", - отметили в штабе.