Бойцы показали "видеоотчет" с телефона уничтоженного разведчика боевиков

Украинские военные на позициях неподалеку от Песков возле Донецка показали корреспонденту Военного телевидения свой быт и запись с телефона одного из ликвидированных разведчиков террористов, на которой видно его лицо. Видео обнародовала пресс-служба Северного регионального медиа-центра Минобороны Украины.

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«Это они себе для отчетности снимают. А вот тот, кто снимал. Видите, чисто русское лицо такое (в кадре появляется лицо мужчины восточной внешности - УНИАН). Они бригадой зашли – три человека. А эти двое - уже более славянской наружности. Разведчики х**ы», - комментирует украинский военный за кадром, добавив, что эту запись получили с телефона уже ликвидированного боевика.