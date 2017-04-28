Боевики сегодня 31 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных погибли – штаб

С начала суток российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев рядом с Широкино обстреливал из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов крупных калибров стрелял по защитникам Гнутово», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении, по данным штаба, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Авдеевки. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм били по опорным пунктам сил АТО вблизи Луганского. Из противотанковых гранатометов террористы обстреливали позиции сил АТО вблизи Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, информирует штаб, из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям рядом с Нижним, а из минометов калибра 82 мм - по опорным пунктам вблизи Новотошковки. «Из автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов крупных калибров – защитников Попасной», - говорится в сообщении.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие ответного огня», - проинформировали в штабе.