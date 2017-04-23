Возле Авдеевки из-за обстрела боевиков погиб украинский боец - штаб

09:58, 23 апреля 2017
Война
1962 0

Террористы обстреливали позиции сил АТО из крупнокалиберных минометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Авдеевская промзона / radiosvoboda.org

Неподалеку от Авдеевки во время обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом в воскресенье утром штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

Читайте такжеЭлектроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевка остается без света

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данном направлении противник применил 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе