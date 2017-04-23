ЕС требует привлечь к ответственности виновных в подрыве патруля ОБСЕ - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини соболезнует в связи с гибелью одного наблюдателя СММ ОБСЕ и желает выздоровления тем, кто был ранен, а также требует привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя, распространенном в воскресенье в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПодрыв авто ОБСЕ: раненные наблюдатели находятся в больнице в оккупированном Луганске

"Наши соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате этого инцидента, который должен быть тщательно расследован. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила она.

Могерини сообщила, что уже общалась с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, и было договорено оставаться в тесном контакте.

"Полное выполнение Минских договоренностей остается основой для устойчивого решения, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Европейский Союз будет продолжать поддерживать важную работу ОБСЕ и ее Специальной Мониторинговой миссии, которой должен быть предоставлен полный, безопасный и беспрепятственный доступ во все районы, охваченные конфликтом, с безопасностью для наблюдателей, которая имеет решающее значение", - подчеркнула Высокий представитель.

Она также заверила, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку усилиям по разминированию. "Без соответствующего и беспрепятственного мониторинга Миссией, не может быть надежного и проверенного улучшения ситуации в сфере безопасности, что является основой для достижения дальнейшего прогресса на политическом пути мирного процесса", - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.