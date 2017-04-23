Штаб АТО: заявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву патруля ОБСЕ необоснованны и провокационны

В штабе антитеррористической операции отбросили обвинения боевиков в причастности подразделений Вооруженных сил Украины к подрыву автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" опубликовали видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО, обнародованном в Facebook.

«Обвинения руководителей ОРДЛО относительно диверсионных действий ВСУ, в результате которых погиб представитель СММ ОБСЕ, являются необоснованными, носят провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины», - подчеркивается в заявлении.

Также в штабе опровергли заявления представителей боевиков об обстреле Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ.

Читайте такжеМИД: подрыв патруля ОБСЕ на оккупированной территории подтверждает попытки Кремля и боевиков запугать наблюдателей

«В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима «тишины». Следовательно, заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности», - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в штабе АТО призвали граждан и представителей международных организаций строго соблюдать меры безопасности во время передвижения по оккупированным территориям из-за большого количества минных полей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.