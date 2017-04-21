Дело сбитого Ил-76: генерал Назаров обжаловал решение суда

Генерал Виктор Назаров, которого приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганским аэропортом в 2014 году, подал апелляцию.

Об этом сообщил сам Назаров. Апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в течение месяца, передает Громадське.

Как сообщал УНИАН, 27 марта генерал Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76.

Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано.

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Напомним, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76.

На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство против должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.