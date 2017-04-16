Пасхальная "тишина" на Донбассе: 29 вражеских обстрелов за сутки, украинские бойцы огонь в ответ не открывали

Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино били из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты рядом с Луганским противник обстреливал из гранатометов. По защитникам Опытного били из пулеметов, а Каменки – из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачевого, а бойцов под Новоалександровкой обстреливал из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе.