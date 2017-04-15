В зоне АТО в подразделениях ВСУ проходят пасхальные богослужения (фоторепортаж)
22:21, 15 апреля 2017Война
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Военные смогли освятить пасхальные корзины.
В подразделениях Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции проходят пасхальные богослужения. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
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Военнослужащие, которые на Пасху будут находиться на боевом дежурстве, имели возможность посетить праздничные богослужения и освятить пасхальные корзинки, отмечается в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что накануне праздника все желающие имели возможность пройти святое таинство исповеди и причастия.
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Новость в сюжете: Пасха 2017