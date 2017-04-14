Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала около 750 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшие сутки зафиксировали около 750 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 13 апреля, опубликованном сегодня.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая не менее 600 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов), - говорится в отчете.

Также в миссии отметили, что наблюдатели зафиксировали более 200 снарядов и минимум 350 трассирующих снарядов, которые в целом были зафиксированы камерами СММ в районе шахты "Октябрьская", в Авдеевке и Широкино.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая не менее 150 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 130 взрывов)", - говорится в отчете.