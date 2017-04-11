Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала около 250 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали более 250 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 апреля, опубликованном сегодня.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 180 взрывов по сравнению с предыдущими 24 часами (около 120 взрывов)», - заявили наблюдатели.

При этом сказано, что большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и в районе Светлодарск-Дебальцево.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 74 взрывов по сравнению с предыдущими 24 часами (около 80 взрывов)», - отмечается в отчете.