Советник Порошенко оценил вероятность аннексии Россией оккупированного Донбасса
Горбулин думает, что аннексия Донбасса не произойдет.
Директор Национального института стратегических исследований, академик, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что Россия не пойдет на аннексию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
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"Сегодня РФ повесила Донбасс, как камень, на шею Украины, забрать полностью его в состав РФ (не может), им хватает Крыма для того, чтобы сильно чувствовать свое экономическое положение", - заявил Горбулин.
"Я не думаю, что это может произойти, хотя существует такое желание у отдельных главарей в Луганской и Донецкой областях, а забирать Донбасс на собственную шею - это вряд ли она (РФ) на это пойдет", - сказал Горбулин.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовыми к возвращению оккупированных территорий Донбасса.