Небоевые потери: в зоне АТО погибли двое украинских военных

В зоне АТО погибли двое украинских военных в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, трагедии произошли в результате неосторожного обращения с оружием.

Обстоятельства выясняются. На местах работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и полиции.

"Виновные по результатам расследований должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в штабе АТО.