На Донбассе с начала года погибли 69 украинских военных - Порошенко

На Донбассе с начала года погибли 69 украинских военнослужащих, всего с начала проведения антитеррористической операции - свыше 2,6 тыс. бойцов из всех силовых ведомств Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед украинскими военными танковой бригады в Луганской области.

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«Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены», - заявил глава государства.

«Всего с начала проведения АТО мы потеряли 2652 украинских героев, они представляют все силовые ведомства - ВСУ, СБУ, Нацгвардию, пограничников, Нацполицию и другие», - отметил президент.

Как сообщалось, с начала агрессии России 193 бойца Национальной гвардии погибли, защищая Украину.