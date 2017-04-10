Боевики обстреляли Новотроицкое: повреждены дома и инфраструктура поселка (фото)

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о прекращении огня, продолжают нарушать режим «тишины» и применяют тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Так, вблизи Мариуполя, позиции украинских войск в районе населенного пункта Новотроицкое, были обстреляны из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет.

Как сообщалось, за сутки в зоне АТО ранили двух военных.