За сутки в зоне АТО ранили двух военных - Минобороны

В зоне АТО за минувшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве и обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины ранены и травмированы двое украинских военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За прошедшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих ранены и травмированы. Один получил ранение в районе Авдеевки - это был подрыв на взрывном устройстве, еще один травмирован на позиции Шахта "Бутовка" в результате обстрела», - сказал спикер.

По его словам, вчера на Луганском направлении было зафиксировано 8 вражеских обстрелов украинских позиций на Донецком - 9 и на Мариупольском - 27, три из них - из тяжелого вооружения.