Обстрелы боевиков делают невозможным разведение сил возле Станицы Луганской – МОУ

Из-за продолжения обстрелов боевиками позиций сил АТО в районе Станицы Луганской разведение сил и средств от линии разграничения является невозможным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В Станично-Луганском районе вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции возле райцентра. Тяжелое вооружение при этом не применялось, но наглые действия оккупантов в очередной раз делают невозможным разведение сил и средств в этом районе", - сказал Лысенко.

По его словам, в Новоайдарском районе между 10.00 и 12.00 враг осуществил три обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно.

В Попаснянском районе боевые действия велись вечером - боевики поочередно обстреляли три опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге основные боевые действия развернулись во время захода солнца. В течение часа противник обстреливал украинские позиции из БМП и минометов.

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Вблизи Горловки враг дважды нарушил режим тишины, осуществив один продолжительный обстрел в Зайцево и один короткий – в Верхнеторецком.

Под Авдеевкой боевые действия велись утром и вечером. Именно во второй половине дня враг начал мощный минометный обстрел. При этом было выпущено почти 30 мин. В целом боевые действия на этих рубежах велись с перерывом 4 часа. Также оккупанты нарушили режим тишины на соседней позиции «Шахта Бутовка».

Возле Донецкого аэропорта во время захода солнца боевики осуществили 20-минутный снайперский обстрел в Песках.

На Мариупольском направлении в Марьинском районе вечером был осуществлен вражеский обстрел в Красногоровке. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет.

По словам Лысенко, в Волновахском районе неспокойно вчера было в Новотроицком - основные боевые действия велись между 16.00 и 19.00. Здесь враг задействовал минометы и бронетехнику. Также противник обстрелял три другие украинские передовые позиции – возле Новомихайловки, Новогригоровки и Чермалыка.

"На участке фронта Павлополь – Широкино вчера противник не применял тяжелое вооружение, что крайне нехарактерно. В целом ситуация по-прежнему напряженная, из-за вражеской активности спокойных мест на этом 20-километровом отрезке нет", - заявил Лысенко.