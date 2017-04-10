За сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, ранив двух военных - штаб

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по украинским позициям в зоне АТО, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 06.00 10 апреля.

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Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. "Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал наших защитников огнем из 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО отметили, что по опорным пунктам вблизи Гнутового и Новогнатовки боевики стреляли из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов. "Из БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пихотинцам вблизи Широкиного. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового обстрелял защитников Талаковки и Чермалика", - добавили в штабе.

В частности, на донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг стрелял по защитникам Авдеевки и Шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики били по защитникам Верхнеторецкого и Зайцевого. В районов Песков активизировались вражеские снайперы.

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На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. "Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и станицы Луганской. По защитникам Новотошковки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов", - добавили в штабе АТО.