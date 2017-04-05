"Враг подперт к Коминтерново и Саханке": волонтер рассказал об успехах ВСУ под Мариуполем

На Мариупольском направлении пророссийские боевики подперты к Коминтерново и Саханке. Об этом сообщил волонтер Серж Марко.

"Еще чуть чуть – и морпехи зайдут в Коминтерново, черные береты, сидящие в Широкино, могут сделать рывок на Безымянное, а пехота, находящаяся выше в секторе, может закрыть горлышко у Докучаевска. И линия фронта обвалится", - пишет он.

Читайте такжеВолонтеры сообщают о тяжелых боях под Мариуполем: идут вражеские танки, террористы стреляют из "Градов"

По словам волонтера, выход морской пехоты на оперативный простор за Докучаевском и Саханкой ставит под вопрос само существование сектора, поскольку противнику банально не будет за что воевать.

"Ему (врагу - УНИАН.) будет проще отступить к Новоазовску подальше от Мариуполя, избежав противостояния на неудобных для него рубежах", - отметил Марко.

Волонтер подчеркнул, что морпехи под Мариуполем работают: они шаг за шагом, с каждым новым окопом, с каждой новой позицией возвращают еще несколько сотен метров украинской земли.

Также он напомнил, что еще летом 2016-го Водяное не полностью контролировалось ВСУ. Сейчас Водяное – уже второй эшелон. Морпехи ушли вперед, заняли новые позиции и обложили передовые позиции боевиков.