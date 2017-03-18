Широкино несколько дней под огнем оккупантов: морпехи показали, как дают отпор (видео)
Боевики используют весь спектр стрелкового оружия и артиллерии, а также танки и БМП.
Боевики обстреливают н.п. Широкино в течение нескольких дней из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения.
Об этом сообщили 18 марта в пресс-центре штаба АТО.
"В населенном пункте ежедневно растет количество окончательно разрушенных зданий. Противник ведет себя нагло. Продолжает провокационные обстрелы позиций сил АТО, используя весь спектр стрелкового оружия и артиллерии, а также танки и БМП", - отметили в штабе.
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Как сообщил командир батальона морской пехоты Виктор Сикоза, обстрелы преимущественно ведутся из временно оккупированных Саханки, Дзержинского, Ленинского и Сергеевки.
Во время пребывания журналистов пресс-группы ОТУ "Мариуполь" позиции украинских военных снова подверглись обстрелу.
"С разрешения командира бригады мы дали ответ с применением ЗУ-23-2, установленной на автомобиле, после 5 минут работы установки противник прекратил обстрел", - отметил Сикоза.