В "Л/ДНР" обещают российское гражданство за вступление в ряды боевиков - разведка

В "ЛНР" и "ДНР" обещают предоставлять по упрощенной процедуре российское гражданство тем, кто вступит в ряды боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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По информации ГУР, командование Центра территориальных войск Южного округа ВС РФ недовольно результатами агитационно-пропагандистских мероприятий по набору населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов, поэтому инициировало новый этап агитационной кампании.

"Основными аргументами агитации остается декларативное анонсирование высокой заработной платы (от 15 до 30 тыс. российских рублей), обещания о предоставлении социальных льгот участникам боевых действий и возможности по упрощенной процедуре получения ими гражданства РФ", - отметили в украинской разведке.