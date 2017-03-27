Обострение в АТО: почти 90 вражеских обстрелов за сутки, 8 бойцов ранены - штаб

Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За прошедшие сутки российско-террористические войска 88 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.

Как пояснили в штабе, центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, защитников которых враг обстреливал из артиллерийских систем калибра 122мм, из 120мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк, вели огонь снайперы.

"Из минометов калибра 120 мм враг обстреливал защитников Гнутово, Павлополя, Лебединского и Талаковки. Из вооружения БМП российско-оккупационные подразделения стреляли в районе Новотроицкого. Вблизи Красногоровки и Марьинки противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в штабе.

Горячо вчера было и на Донецком направлении, где по украинским воинам противник применил практически весь арсенал тяжелого вооружения.

"По защитникам Троицкого российско-оккупационные войска били из 152мм артиллерийских систем, минометов калибра 120мм и 82мм. Также минометы калибра 120 мм враг применял под Авдеевкой и Луганским. Из 82мм минометов били по защитникам Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Танк обстреливал наших защитников в районе Каменки, а из БМП – опорные пункты вблизи Верхнеторецкого и Песков. Активизация вражеских снайперов наблюдалась вблизи Троицкого", - сказано в сообщении.

На Луганщине из ПТРК боевики обстреляли защитников Новозвановки. По защитникам Новоалександровки, Катериновки и Крымского вел огонь из гранатометов. С РСЗО "Град-П" российско-оккупационные войска обстреляли вчера жилые кварталы Авдеевки.

"Чтобы подавить огневую активность врага наши подразделения открывали огонь в ответ. За минувшие сутки трое украинских воинов погибли, восемь были ранены", - подытожили в штабе.