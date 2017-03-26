Боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку (фото, видео)

Боевики обстреляли из «Градов» город Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Читайте такжеЗа сутки боевики на Донбассе совершили 81 обстрел, ранены и травмированы восемь бойцов АТО - штаб

Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из «Градов», накрыли огнем старую часть прифронтового города.

В результате были повреждены частные дома по улицам Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. По данным полиции, 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.