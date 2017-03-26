Боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку (фото, видео)

14:22, 26 марта 2017
Война
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Снаряды накрыли огнем старую часть прифронтового города. 

Иллюстрация REUTERS

Боевики обстреляли из «Градов» город Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

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Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из «Градов», накрыли огнем старую часть прифронтового города. 

В результате были повреждены частные дома по улицам Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. По данным полиции, 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Авдеевка#боевики#обстрелы