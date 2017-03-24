ЕС выделяет 3 миллиона евро для спутниковой разведки миссии ОБСЕ в Украине

Европейский Союз выделяет 3 млн евро для спутниковой разведки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, эта помощь будет предоставляться в рамках Инструмента по содействию стабильности и миру.

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«Использование изображения спутниковых данных позволит проводить более глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым, к сожалению, наблюдатели все еще не имеют доступа. Также они будут способствовать более эффективному размещению наблюдателей в целом», - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В Представительстве ЕС в Украине отметили, что с помощью спутниковой визуальной разведки можно получать информацию о повреждении инфраструктуры, о присутствии или перемещении живой силы и техники.

Финансирование будет распределяться через Спутниковый центр Евросоюза. Центр будет отыскивать нужные снимки и, по запросу ОБСЕ, предоставлять Миссии результаты анализов.