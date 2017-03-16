Оккупанты сегодня 35 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Российско-оккупационные войска с начала суток 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Мариупольском направлении неподалеку Новотроицкого враг обстреливал опорные пункты из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а рядом с Водяным – из 122-мм артустановок. Позиции возле Красногоровки террористы накрыли минометами калибра 82 мм, Гнутово – из СПГ и пулеметов, Широкино - из стрелкового оружия.

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Также на Донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 мм и минометов попали позиции возле Троицкого, украинские позиции возле Авдеевки боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм, возле Каменки - из 120-мм минометов, а у Зайцево – из СПГ и минометов калибра 82 мм. В районе Новгородского и Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, позиции возле Новозвановки террористы обстреливали из СПГ и стрелкового оружия, а возле Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов.