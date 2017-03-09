В Авдеевке восстановлено водоснабжение с Донецкой фильтровальной станции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Пополнен резервуар питьевой воды объемом 4 тыс. м куб. В 6 часов 9 марта восстановлено водоснабжение абонентов. По состоянию на 7 часов 9 марта в городе Авдеевка тепло-, водо- и электроснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате обстрелов со стороны боевиков была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередач неподалёку от Авдеевки. Без электроснабжения остались жители города, а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.

7 марта линию электроснабжения отремонтировали. Вчера, 8 марта, была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции.