В Авдеевке восстановлено теплоснабжение.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Напоминается, что 5 марта возле Авдеевки в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение города, а также коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

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Централизованное электроснабжение восстановлено.

Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб., из которого будет осуществляться подача воды населению по графику.

Решается вопрос о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции при условии безопасности работников.