Раненых под Зайцево волонтеров прооперировали

Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: 108 вражеских обстрелов, 7 бойцов ВСУ пострадали

«Сегодня, 8 марта, в результате обстрела российско-оккупационными войсками, недалеко от Зайцево получили ранения волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Ее коллега Адамяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки.

Сообщается, что оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы для жизни обоих пациентов нет. В 17 часов их эвакуировали в Днепр.

Как сообщал УНИАН, экипаж Толмачевой был расстрелян снайперами, били из крупного калибра разрывными.