Возле Зайцево боевики обстреляли волонтеров, они госпитализированы с ранениями

Об этом пресс-секретарь 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Елена Мокренчук сообщила на своей странице в Facebook.

"Экипаж Юли Толмачевой (волонтер – УНИАН) в районе Зайцево был расстрелян снайперами, били из крупного калибра разрывными, она и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики проводят водителю операцию и готовят борт в госпиталь", - говорится в сообщении.