Сутки в зоне АТО: 108 вражеских обстрелов, 7 бойцов ВСУ пострадали

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали наши позиции в районе Зайцевого. Из минометов различных калибров - Северное, шахту Бутовку, Луганское, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Каменку, Троицкое, Пески. По Пескам огонь вели БМП захватчиков. По Новоселовке - снайпер", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении, по данным штаба, из артиллерии боевики неоднократно обстреливали Талаковка и Тарамчук. Танки вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров оккупанты многократно обстреливали Красногоровку, Павлополь, Водяное, Марьинка, Талаковка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинка, Широкино. По Широкиному вели огонь зенитные установки.

На Луганском направлении позиции ВСУ в Крымском были обстреляны из 122-миллиметровой артиллерии. Из минометов боевики обстреливали Малиновое, Орехово, Новоалександровку, опять же Крымское и Новотошковское. Также по Новотошковскому неоднократно били ПТРК. Из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке. По Станице Луганской стрелял снайпер.