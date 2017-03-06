Трех раненых бойцов с передовой доставили в областную больницу Днепра

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У них минно-взрывные ранения головы, груди и конечностей. Среди них и девушка - доброволец, она нуждается еще и в психологической поддержке.

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Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за его жизнь.

В то же время в реанимации остаются шестеро бойцов, доставленных в больницу на прошлой неделе.