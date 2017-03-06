Трех раненых бойцов с передовой доставили в областную больницу Днепра
18:24, 06 марта 2017Война
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Все трое - в состоянии средней тяжести в отделении травматологии.
Трех раненых бойцов с передовой доставили в областную больницу Днепра
Об этом говорится в сюжете ТСН.
У них минно-взрывные ранения головы, груди и конечностей. Среди них и девушка - доброволец, она нуждается еще и в психологической поддержке.
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Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за его жизнь.
В то же время в реанимации остаются шестеро бойцов, доставленных в больницу на прошлой неделе.
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